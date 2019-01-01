"Не будем плясать под дудку Трампа": еще одна страна выступила против США

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен считает, что европейские страны должны демонстрировать большее сопротивление политике президента США Дональда Трампа, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Presse.

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа" — сказал Ван дер Беллен.

Кроме того, политик напомнил о ситуации с ядерным соглашением с Ираном. По словам президента Австрии, решение Трампа выйти из соглашения и запретить европейским компаниям ведение бизнеса с этой страной под угрозой санкций было беспричинным.

"По моему мнению, он зашел слишком далеко", — заявил Ван дер Беллен.

Президент Австрии подчеркнул, что европейские страны должны вести более независимую политику также и в других вопросах.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может причинить "достаточно серьезную" экономическую боль ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что членам Евросоюза и всем партнерам Вашингтона в Европе будет "слишком сложно" выполнить требование президента США Дональда Трампа.