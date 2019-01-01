НАТО выдвинуло Кремлю громкое требование относительно Украины

НАТО выдвинуло Кремлю громкое требование относительно Украины

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Фото — flickr.com

Члены НАТО требуют вернуть Крым Украине, в очередной раз осудив аннексию украинского полуострова – акт нарушения международного права, который Альянс никогда не признает. Об этом говорится в заявлении Североатлантического Совета, передает ONLINE.UA.

"Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым — территория Украины" — отмечается в заявлении.

Члены блока в очередной раз подчеркнули свое решительное осуждение аннексии, которую Альянс не признает и не будет признавать. Кроме того, НАТО осуждает милитаризацию полуострова и выражает обеспокоенность планами России по дальнейшему наращиванию военного потенциала в Черноморском регионе.

"Неоправданное использование Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морских сил возле Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью большей структуры российских агрессивных действий в регионе", — заявили в НАТО, призвав отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

Также Альянс выразил поддержку международным санкциям против России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский глава Петр Порошенко назвал двух главных врагов Украины. Это Россия и бедность.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Украина, Крым, РФ
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