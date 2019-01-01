Аннексия Крыма и захват Беларуси: в России разозлились из-за меткого сравнения

Фото: pixabay.com

Проведение параллелей между так называемой "крымской весной" и "углублением" российско-белорусских отношений является циничной информационной провокацией. С данным заявлением выступил на пресс-конференции, посвященной пятилетию аннексии Россией Крыма, посол России в Беларуси Михаил Бабич, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Дипломат утверждает, что сравнение событий пятилетней давности в оккупированном Крыму со стремлением России углубить союзные отношения с Беларусью, появившиеся в ряде СМИ — информационная провокация.

"Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими отношениями с Республикой Беларусь даже близко нет", — заявил посол.

При этом Бабич отметил, что российская сторона исходит из того, что сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, и не настаивает на признании аннексии Крыма Минском. По его словам, поссорить Россию и Беларусь не удастся.