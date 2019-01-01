Власти Британии рассказали, кто нагло пытается перекроить границы Европы

Власти Британии рассказали, кто нагло пытается перекроить границы Европы

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Фото: pixabay.com

Глава британского МИД Джереми Хант призвал Россию положить конец незаконному контролю над Крымским полуостровом и попыткам перекройки европейских границ.Об этом говорится в заявлении главы британской дипломатии, обнародованном к 5-й годовщине незаконной аннексии украинского полуострова, передает ONLINE.UA.

"Я осуждаю незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя в Украине 5 лет назад. Великобритания никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма, и мы призываем Россию положить конец незаконному контроля над полуостровом и попыткам изменить границы Европы", — отметил Джереми Хант.

Также политик раскритиковал неприемлемое поведение России, которая, по его словам, заключается в поставках оружия и живой силы для инициированного ей конфликта на востоке Украины, незаконном строительстве Крымского моста и попытках монополизировать Керченский пролив.

Хант подчеркнул, что Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ, систематически преследует тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма.
Как сообщал ONLINE.UA, отношение жителей Великобритании к режиму президента России Владимира Путина резко ухудшилось после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, Британия, ЕС, РФ
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