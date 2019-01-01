Власти Британии рассказали, кто нагло пытается перекроить границы Европы

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Глава британского МИД Джереми Хант призвал Россию положить конец незаконному контролю над Крымским полуостровом и попыткам перекройки европейских границ.Об этом говорится в заявлении главы британской дипломатии, обнародованном к 5-й годовщине незаконной аннексии украинского полуострова, передает ONLINE.UA.

"Я осуждаю незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополя в Украине 5 лет назад. Великобритания никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма, и мы призываем Россию положить конец незаконному контроля над полуостровом и попыткам изменить границы Европы", — отметил Джереми Хант.

Также политик раскритиковал неприемлемое поведение России, которая, по его словам, заключается в поставках оружия и живой силы для инициированного ей конфликта на востоке Украины, незаконном строительстве Крымского моста и попытках монополизировать Керченский пролив.

Хант подчеркнул, что Россия продолжает совершать нарушения прав человека за пределами своих границ, систематически преследует тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма.