Путин выступил с резонансной речью в оккупированном Крыму

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин приехал на оккупированный полуостров в пятую годовщину аннексии Крыма. Там глава Кремля уже успел выступить с резонансной речью, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Путин открыл два блока на Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму, традиционно высказавшись в поддержку аннексии.

"18 марта — знаменательный день для Севастополя, Крыма, так и для всей страны. Пять лет назад состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, и тогда же, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня она, эта работа идет по плану, последовательно, системно", — заявил президент РФ.

Ввод новых энергообъектов Путин назвал "важным шагом в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова".По словам президента РФ, в 2014 году собственная генерация на крымском полуострове составляла 160 МВт.

"Этого было недостаточно с учетом поставок из Украины, явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы и тем более для развития крымского полуострова... Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет порядка 1000-1100 МВт. С учетом ввода новых объектов общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит около 2070 МВт. Таких объемов будет достаточно не только для покрытия собственных нужд с учетом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы", — заявил Путин.

Как сообщал ONLINE.UА, у Путина появился новый план на оккупированный Крым.