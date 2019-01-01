В Киеве за сутки дважды горел Roshen - опубликовано видео

В Киеве за сутки дважды горел Roshen - опубликовано видео

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Фото: Дмитро Власов https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

В украинской столице, на улице Крещатик, недалеко от Бессарабского рынка, горело помещение магазина Roshen. Видео пожара в магазине опубликовал "Киев.Оперативный" на своей Facebook-странице, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что за сутки это уже второе нападение на магазины Roshen.

"Полиция задержала 53-летнего мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина. Сейчас он дает объяснения.Накануне 17 марта в Оболонском районе столицы неизвестные подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра", — сказано в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы, сообщили в полиции "Украинской правде". По данному факту правоохранители начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.
 

Как сообщал ONLINE.UA, в 2017 году активистка Алиса Виноградова полуобнаженной подожгла перед фирменным магазином Roshen в центре Винницы декоративный трамвай.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, пожар, Киев, магазин, ROSHEN
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