Apple удивила мир долгожданными новинками - первые фото

Apple удивила мир долгожданными новинками - первые фото

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Фото — flickr.com

Всемирно известная компания Apple представила новые модели планшетов — iPad Air и iPad Mini. Новый iPad Air получил экран диагональю 10,5 дюйма, диагональ iPad Mini — 7,9 дюйма, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-релиз корпорации.

Указано, что в новые iPad установлены процессоры Apple A12 Bionic с чипом для обработки нейронных вычислений и 4-ядерной графической подсистемой.У обоих устройств новые камеры: основной объектив на 8 МП и фронтальная на 7 МП.Все модели представлены в трех цветах — серебро, золото и "серый космос" — с памятью 64 Гб или 256 Гб.

"Цена iPad Air — от 499 долларов (с поддержкой WiFi) до 629 долларов (с поддержкой WiFi и SIM-карты).Стоимость iPad Mini начинается от 399 долларов (с поддержкой WiFi) до 529 долларов (с поддержкой WiFi и SIM-карты).Работать на устройствах можно с помощью стилуса Apple Pencil первого поколения, его можно приобрести отдельно за 99 долларов. Смарт-клавиатура для iPad Air с возможностью поддержки более чем 30 языков обойдется в 159 долларов", — сказано в сообщении.

Заказать новые iPad в странах первой волны, включая США, Великобританию, Германию и Польшу, можно уже сегодня, доставлять их начнут со следующей недели. Дата релиза и цены в Украине пока неизвестны.

Apple удивила мир долгожданными новинками - первые фото (1)

Apple удивила мир долгожданными новинками - первые фото (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что австралийский суд обязал компанию Apple выплатить 9 млн долларов штрафа. Причиной принятия такого решения стал отказ компании бесплатно ремонтировать iPhone пользователей.

Источник: ONLINE.UA Теги: технологии, Apple, планшеты, новинки
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