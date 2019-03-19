Курс валют на сегодня 19 марта - доллар стал дороже, евро подорожал

Курс валют на сегодня 19 марта - доллар стал дороже, евро подорожал

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На вторник, 19 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 19 марта цена доллара США составит 27 гривен 13 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 79 копеек, что в свою очередь на 24 копейки больше чем в понедельник, 18 марта.

В понедельник, 18 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.15/27.125 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.81/30.77 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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