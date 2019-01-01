Штаб ООС: боевики на Донбассе убили украинского воина

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Ситуация на Донбассе остается сложной. За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции ОС. 1 украинский военный погиб.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что оккупанты трижды применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Все обстрелы боевики осуществили в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Из минометов калибров 120 и 82 мм — вблизи села Катериновка.Дважды — со снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем — с минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Хутор Свободный", — сказано в сообщении.

По данным разведки, 18 марта 2 оккупантов было ликвидировано и 2 ранены. Также уничтожено 2 боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники оккупантов.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.