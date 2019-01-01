С ума сошел или что: Путин в оккупированном Крыму заговорил на украинском – видео

Глава Кремля Владимир Путин во время визита в оккупированный РФ Крым стал утверждать, что российский и украинский народы якобы никогда не ссорились. Во время такой речи глава Кремля решил продемонстрировать и знание украинского языка, передает ONLINE.UA.

По словам российского президента, украинцы якобы не испытывают какого-либо ограничения в России. Стоит отметить, что на территории РФ нет ни одной украинской школы, а в тюрьмах находится более сотни украинских политзаключенных.

По его словам, украинцы – третья этническая группа в России, ведь их там 3 миллиона. Однако, эти данные российского президента вряд ли точные, ведь согласно последней переписи, в РФ проживает почти вдвое меньше украинцев – 1,8 миллиона.

"Уверен на 100 процентов, украинцы не испытывают в России каких-либо ограничений, ни в чем, абсолютно. И в том числе, и в Крыму. Российский и украинский народы никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубокому убеждению, в ссоре не находятся", – утверждает он.

Кроме того, Путин также пожаловался крымчанам на недоразумения в отношениях с нынешней украинской властью.

"У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то положительного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински — "З глузду з’їхав чи шо?" – заявил Путин.

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