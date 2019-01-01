"Этого никогда не будет": Порошенко выступил с громким заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине есть одна армия, и никаких частных армий не может быть. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Позиция президента Украины абсолютно четкая — в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", — подчеркнул Порошенко.

Украинский глава добавил, что, когда в 2014 году олигархи пытались создать частное войско, были предприняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Наши решительные действия это ликвидировали. Это же будет и в 2019 году. Никто, кроме государства не будет иметь такую монополию", — заявил президент.

Порошенко подчеркнул, что в срыве выборов в том числе и таким способом заинтересованы в РФ.

"В срыве украинских выборов как в 2014, так и в 2019 году заинтересован один человек — Путин. И на сегодня все равно, кого он использует внутри страны для того, чтобы добиться своей цели. Мы должны понимать, что кремлевские представители не обязательно должны быть одеты в кремлевского наемника, увешанного гранатами, быть представителями "русского мира" с российским триколором через плечо", — говорит он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский глава Петр Порошенко принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших защитников Донецкого аэропорта, которая проходила на территории Минобороны Украины. Он пообещал, что Украина восстановит разрушенный Донецкий аэропорт, над которым всегда будет развеваться украинский флаг.