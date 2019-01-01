Порошенко говорит, что не хочет "варить кашу с Путиным"

Порошенко говорит, что не хочет "варить кашу с Путиным"

  |  Политика   |   Читати українською
Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко впервые прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о его недоразумени "только с украинской властью". С комментарием он выступил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Относительно того, что кто-то там с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", — сказал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что уверен в возобновлении переговоров о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса в случае своей победы.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить возобновление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновление переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопросы введение миссии миротворцев — согласно стандартам ООН", — утверждает Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что "львиная часть стран членов ООН готова вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минска".

Напомним, недавно Порошенко заявил, что Российская Федерация начала реализацию сценария вмешательства в выборы в Украине и Молдове, проведение которых запланировано на 2019 год. Он также подчеркнул, что Россия старается использовать современные информационные технологии, в частности для дискредитации руководства соседних государств.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, Украина, РФ, Крым
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 19 марта - доллар стал дороже, евро подорожал
Курс валют на сегодня 19 марта - доллар стал до...
Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма была ошибкой
Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма б...
С ума сошел или что: Путин в оккупированном Крыму заговорил на украинском – видео
С ума сошел или что: Путин в оккупированном Кры...
Путин выступил с резонансной речью в оккупированном Крыму
Путин выступил с резонансной речью в оккупирова...
Аннексия Крыма и захват Беларуси: в России разозлились из-за меткого сравнения
Аннексия Крыма и захват Беларуси: в России разо...
"Никогда этого не будет": в ЕС сделали важное заявление
"Никогда этого не будет": в ЕС сделал...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи