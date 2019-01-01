Порошенко говорит, что не хочет "варить кашу с Путиным"

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко впервые прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о его недоразумени "только с украинской властью". С комментарием он выступил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Относительно того, что кто-то там с кем-то каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", — сказал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что уверен в возобновлении переговоров о введении миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса в случае своей победы.

"И сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить возобновление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновление переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопросы введение миссии миротворцев — согласно стандартам ООН", — утверждает Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что "львиная часть стран членов ООН готова вводить миротворческую миссию, как необходимый составной компонент безопасности пакета для имплементации Минска".