СМИ узнали о шокирующих кредитах Дональда Трампа

СМИ узнали о шокирующих кредитах Дональда Трампа

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Авторитетное американское издание The New York Times узнало, что немецкий банк Deutsche Bank в течение нескольких лет дал Дональду Трампу кредитов на общую сумму свыше 2 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это произошло до того, как он был избран президентом США, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что 14 лет назад Deutsche Bank выдал Трампу кредит на более 500 миллионов долларов на небоскреб.

"Гарантия составляла 40 миллионов долларов, то есть в случае провала проекта банк мог обратиться в суд, чтобы добиться неустойки от предпринимателя.До 2008 года небоскреб построили, однако Трамп из-за глобального финансового кризиса имел трудности во время продажи сотен квартир в доме. Юристы бизнесмена воспользовались пунктом в договоре с банком и через суд потребовали от финучреждения компенсации ущерба в размере 3 миллиардов долларов", — сказано в сообщении.

Зато Deutsche Bank предъявил миллиардеру встречный иск в сумме 40 миллионов долларов.

Напомним, ранее бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн назвал своего экс-клиента расиситом, аферистом и мошенником. Он утверждает, что президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что контрразведка США пыталась выяснить, работал ли президент США Дональд Трамп на власть России против интересов Вашингтона. Одной из причин таких проверок стало увольнение директора ФБР 2 года назад.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, кредиты, Дональд Трамп, Deutsche Bank
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