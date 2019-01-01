"Они способны уничтожить любую цель в Европе": РФ разместила в Крыму мощные ракетные комплексы

Россия разместила в оккупированном Крыму ракетоносцы
Чиновник подчеркнул, что это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".
Стоит отметить, накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на анексованому полуострове дальние бомбардировщики
"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы
С-300и С-400," Бук-М2 "," Панцирь-С1 ", ОТРК "Искандер" двух модификаций... Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких последующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения, сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров", — рассказал он.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власть Украины должна возместить Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет претерпел полуостров от "разрушительной политики" украинской власти. С таким абсурдным требованием он выступил в оккупированном Симферополе.