"Они способны уничтожить любую цель в Европе": РФ разместила в Крыму мощные ракетные комплексы

"Они способны уничтожить любую цель в Европе": РФ разместила в Крыму мощные ракетные комплексы

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Фото: 24tv.ua

Россия разместила в оккупированном Крыму ракетоносцы Ту-22М3, которые проходят глубокую модернизацию и имеют мощное вооружение. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Чиновник подчеркнул, что это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

Стоит отметить, накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на анексованому полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также развернула в Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400," Бук-М2 "," Панцирь-С1 ", ОТРК "Искандер" двух модификаций... Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких последующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения, сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров", — рассказал он.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власть Украины должна возместить Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет претерпел полуостров от "разрушительной политики" украинской власти. С таким абсурдным требованием он выступил в оккупированном Симферополе.
Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, вооружение, РФ, ракетные комплексы
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