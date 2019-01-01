Голливуд всколыхнул еще один громкий сексуальный скандал: в центре - Warner Brothers

В Голливуде уже который год не утихают громкие сексуальные скандалы. Так, недавно генерального директора кинокомпании Warner Brothers Кевина Цудзихару обвинили в сексуальных отношениях с актрисой в обмен на ее карьеру, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Associated Press.
Цудзихара покинул престижную работу гендиректора Warner Brothers и добровольно подал в отставку, когда начал получать немало замечений со стороны. Сложное решение он принял после длительного самоанализа и общения с руководством студии.
"Стало ясно, что мое постоянное лидерство может быть фактором, который отвлекает, и препятствием для дальнейшего успеха компании. Кропотливая работа всех сотрудников нашей организации достойна восхищения, и я не позволю вниманию СМИ к своему прошлому отвлекать внимание от всей той замечательной работы, которую делает команда", — заявил он.
На скандал отреагировал и исполнительный директор компании Джон Стенк. Он утверждает, что его коллега сделал это в интересах всей студии.
"Кевин во многом способствовал успеху студии за последние 25 лет, и за это мы благодарны ему. Кевин признает, что его ошибки несовместимы с ожиданиями руководства компании и могут повлиять на способность компании двигаться вперед", – пояснил Джон Стенк.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что известная модель попала в громкий скандал из-за откровенного фото.