Голливуд всколыхнул еще один громкий сексуальный скандал: в центре - Warner Brothers

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В Голливуде уже который год не утихают громкие сексуальные скандалы. Так, недавно генерального директора кинокомпании Warner Brothers Кевина Цудзихару обвинили в сексуальных отношениях с актрисой в обмен на ее карьеру, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Associated Press.

Цудзихара покинул престижную работу гендиректора Warner Brothers и добровольно подал в отставку, когда начал получать немало замечений со стороны. Сложное решение он принял после длительного самоанализа и общения с руководством студии.