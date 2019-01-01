Между США и Германией разгорелся новый конфликт

Власти ФРГ жестко раскритиковала Соединенные Штаты за намерении ввести визовые ограничения для сотрудников Международного уголовного суда, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление ведомства.
"Международный уголовный суд является незаменимым в борьбе с безнаказанностью за самые серьезные международные преступления. Он имеет нашу поддержку и доверие. Объявление США о возможном введении визовых ограничений на персонал для нас непонятное", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что неделю назад госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений сотрудникам МКС, которые причастны к расследованию в отношении американских военных в Афганистане. Осенью 2018 года США заявили, что готовы применить санкции против Международного уголовного суда в Гааге, если он продолжит расследование.
Кроме того, США не намерены менять свою позицию по "Северному
потоку-2". Вашингтон требует, чтобы ЕС немедленно принял меры, а также готовит пакет санкций, чтобы сорвать строительство газопровода.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный
поток-2". Немецкий дипломат считает, что Берлин забыл о своих принципах, поддерживая российский проект.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный