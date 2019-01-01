Между США и Германией разгорелся новый конфликт

Между США и Германией разгорелся новый конфликт

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Фото: flickr.com

Власти ФРГ жестко раскритиковала Соединенные Штаты за намерении ввести визовые ограничения для сотрудников Международного уголовного суда, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление ведомства.

"Международный уголовный суд является незаменимым в борьбе с безнаказанностью за самые серьезные международные преступления. Он имеет нашу поддержку и доверие. Объявление США о возможном введении визовых ограничений на персонал для нас непонятное", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что неделю назад госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений сотрудникам МКС, которые причастны к расследованию в отношении американских военных в Афганистане. Осенью 2018 года США заявили, что готовы применить санкции против Международного уголовного суда в Гааге, если он продолжит расследование.
Кроме того, США не намерены менять свою позицию по "Северному потоку-2". Вашингтон требует, чтобы ЕС немедленно принял меры, а также готовит пакет санкций, чтобы сорвать строительство газопровода.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал власти Германии за "Северный поток-2". Немецкий дипломат считает, что Берлин забыл о своих принципах, поддерживая российский проект.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, санкции, ФРГ, конфлікт
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