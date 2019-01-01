Между США и Германией разгорелся новый конфликт

Стоит отметить, что неделю назад госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении визовых ограничений сотрудникам МКС, которые причастны к расследованию в отношении американских военных в Афганистане. Осенью 2018 года США заявили, что готовы применить санкции против Международного уголовного суда в Гааге, если он продолжит расследование.

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Кроме того, США не намерены менять свою позицию по "Северному". Вашингтон требует, чтобы ЕС немедленно принял меры, а также готовит пакет санкций, чтобы сорвать строительство газопровода.