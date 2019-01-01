Какой популярный в Украине продукт увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней

Ученые из американского департамента профилактической медицины Северо-западного университета Чикаго пришли к выводу, что употребление трех и более яиц в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Исследователям пришлось детально проанализировать данные шести экспериментов, проведенных с участием 29 615 человек разных национальностей. Добровольцы заполняли длинные пищевые опросники и указывали, что они съели за предыдущий год или месяц.

Стоит отметить, что состояние здоровья участников отслеживалась в течение 31 года. За это время диагностировали 5,4 тысяч сердечно-сосудистых патологий и 6 132 смерти от всех причин.

"Употребление трех–четырех яиц в день превышает ежедневную допустимую норму потребления холестерина. Ученые отмечают, что в одном яйце содержится 186 мг холестерина, соответственно в трех-четырех яйцах может содержаться до 750 мг. Это превышает среднесуточную норму более, чем на 60%.Каждые 300 мг холестерина повышают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний на 3,2% и ранней смерти на 4,4%", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что здоровым людям хлеб необходимо есть каждый день, ведь именно он является здоровым источником клетчатки, витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.