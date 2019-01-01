Королева троллинга: известная французская чиновница объяснила, почему назвала своего кота Brexit

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Известная политикиня и французский министр по делам Европы Натали Луазо назвала своего кота Brexit, потому что он "нерешительный и не хочет выходить", когда она по его запросу приоткрывает дверь. Об этом она рассказала в своей социальной сети Facebook, передает ONLINE.UA.

"Он будит меня каждое утро, невыносимо и громко мяукает, потому что хочет выйти. Когда я открываю дверь, он, нерешительный, остается внутри. А потом, когда я его выгоняю, бросает на меня злые взгляды", — объяснила свое решение дать коту необычное имя французский министр.

Что интересно, это сообщение было опубликовано после того, как британский парламент на прошлой неделе во второй раз отказался поддержать соглашение о выходе из ЕС. Британия на референдуме проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, но с того времени парламент не одобрил договоренности про упорядоченный выход из блока.

В коментрях к записи пользователи сети назвали чиновницу "королевой троллинга".

Стоит отметить, что Натали Луазо отвечает за подготовку Франции к Brexit. На посту министра по делам Европы она внимательно следила за переговорами между Лондоном и Брюсселем, которые длились два года.

Британия все еще планирует выйти из Европейского союза 29 марта. Однако, скорее всего, Brexit будет отложено как минимум до конца июня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что британское правительство не исключает введения военного положения в стране, чтобы предотвратить хаос и беспорядки в случае выхода из состава Европейского союза без предварительного соглашения.