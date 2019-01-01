Как легко и просто уснуть - эффективные советы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун к Всемирному дню сна напомнила, что сон – важная составляющая здорового образа жизни, а также отметила, что каждый человек имеет свое оптимальное время для отдыха, передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение чиновницы.

Супрун подчеркнула, что важно учитывать сигналы собственного тела, которые могут свидетельствовать о недостаточном количестве сна. Среди них: плохое самочувствие после семи часов сна, проблема с лишним весом или хронические болезни, зависимость от кофеина, желание заснуть за рулем.

Также она рассказала, как быстро и легко уснуть. Супрун дала несколько интересных и простых советов.

1. Устать не только морально, но и физически, благодаря быстрой прогулке, отжиманиям или пробежке. Это еще и профилактика сердечно-сосудистых болезней и деменции.

2. Освободите вечер от телефонов, компьютеров и телевидения. Синий свет экранов препятствует образованию мелатонина (гормон, который сообщает телу, когда нужно ложиться в кровать).

3. На ночь не пейте ни алкоголь, ни кофе. Лучше съешьте вишен и помидоров – в них рекордно много мелатонина. Попробуйте нут – в нем рекордное содержание триптофана, аминокислоты, из которой образуются мелатонин и серотонин. Выпейте чая из ромашки, мелиссы или мяты, или белый чай.

4. Откройте окна, закройте шторы. Холод, свежий воздух и полная темнота помогут погрузиться в глубокий сон.