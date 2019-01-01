Почему РФ стала международным изгоем - СМИ назвали главную причину

Журналисты британского издания The Daily Telegraph считают, что псевдореферендум в Крыму существенно повлиял на геополитические взаимоотношения между Кремлем и Западом. Кроме того, для российского лидера Владимира Путина это стало знаком того, что он может бросить вызов НАТО, передает ONLINE.UA.

По мнению представителей СМИ, глава Кремля расценил санкции, которые все еще действуют, как небольшую цену, которую нужно заплатить за демонстрацию своей силы. А через некоторое время он получил столько смелости, чтобы вмешаться в сирийский конфликт и нарушать демократические процессы в Европе и США.

По мнению авторов статьи, хотя Путин, возможно, укрепил свою репутацию сильного лидера в России — его рейтинг одобрения среди населения тогда вырос примерно до 80%, зато в других странах "референдум" усилил подозрения относительно его намерений.

"Для Путина стало очевидным, что ему не позволят подорвать стабильность в странах на границах России, как к примеру в Балтии. Никто не хочет конфликта с Россией. Но конфронтация становится гораздо более вероятной, если Кремль не осознает, что его усилиям будут сопротивляться. После Крыма Путин думал, что ему может сойти с рук что угодно, даже попытки убийств за рубежом. Но Россия стала международным изгоем, которому мало кто доверяет и который является изолированным из-за своего руководства", – объясняют журналисты.

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