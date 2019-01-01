Все ради Украины: Тина Кароль похвасталась успехами в США

Известная украинская певица Тина Кароль совершила рабочую поездку в Нью-Йорк — она договорилась о сотрудничестве с международной студией звукозаписи Bentley Records, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что после успеха на украинской сцене красавица подписала соглашение с лейблом Bentley Records и вскоре приступит к созданию англоязычного альбома. О достижении Тина Кароль рассказала на своей странице в Instagram. К радостной новости певица добавила стильное фото, сделанное в престижном районе Нью-Йорка – знаменитом Манхэттене.

Кроме того, Кароль опубликовала ролик, в котором продемонстрировала сам процесс подписания контракта. Фанатам она призналась. что хочет сделать что-то памятное для Украины.

"Вы можете гордиться. Возможно, однажды удастся артисту с Украины сделать что-то позитивное для своей страны. Мне бы, например, хотелось для Украины сделать что-то запоминающееся", – призналась Тина Кароль.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в соцсети архивное видео 2000 года. Этот ролик шокировал ее фанатов, которые не узнали певицу в молодости.