Все ради Украины: Тина Кароль похвасталась успехами в США

Все ради Украины: Тина Кароль похвасталась успехами в США

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Тіна Кароль (фото — instagram.com/tina_karol)

Известная украинская певица Тина Кароль совершила рабочую поездку в Нью-Йорк — она договорилась о сотрудничестве с международной студией звукозаписи Bentley Records, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что после успеха на украинской сцене красавица подписала соглашение с лейблом Bentley Records и вскоре приступит к созданию англоязычного альбома. О достижении Тина Кароль рассказала на своей странице в Instagram. К радостной новости певица добавила стильное фото, сделанное в престижном районе Нью-Йорка – знаменитом Манхэттене.

Все ради Украины: Тина Кароль похвасталась успехами в США (1)

Кроме того, Кароль опубликовала ролик, в котором продемонстрировала сам процесс подписания контракта. Фанатам она призналась. что хочет сделать что-то памятное для Украины.

"Вы можете гордиться. Возможно, однажды удастся артисту с Украины сделать что-то позитивное для своей страны. Мне бы, например, хотелось для Украины сделать что-то запоминающееся", – призналась Тина Кароль.

Все ради Украины: Тина Кароль похвасталась успехами в США (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала в соцсети архивное видео 2000 года. Этот ролик шокировал ее фанатов, которые не узнали певицу в молодости.

Источник: ONLINE.UA Теги: Тина Кароль, Украина, США, альбом, музыка
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