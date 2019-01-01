Трамп набросился на Google с шокирующими обвинениями

Трамп набросился на Google с шокирующими обвинениями

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп обвинил всемирно известную компанию Google в том, что она помогает военным Китая сотрудничая с ними. Стоит отметить, что до этого в сотрудничестве с Китаем компанию обвинили в Пентагоне.В своем Twitter Трамп написал, что Google помогает Китаю и их военным, однако не США, передает ONLINE.UA.

"Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось? "– написал президент США.

Именно так глава Белого дома намекнул на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.

Как известно, на днях опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем высказали в Пентагоне. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".

В то же время и.о. министра обороны Патрик Шенахан отметил, что Китай занимается хищением технологий у американских компаний, а тот же Google обнаруживает "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.

Источник: ONLINE.UA Теги: Китай, Google, Дональд Трамп, скандал, воєнні
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