Трамп набросился на Google с шокирующими обвинениями

Американский лидер Дональд Трамп обвинил всемирно известную компанию Google в том, что она помогает военным Китая сотрудничая с ними. Стоит отметить, что до этого в сотрудничестве с Китаем компанию обвинили в Пентагоне.В своем Twitter Трамп написал, что Google помогает Китаю и их военным, однако не США, передает ONLINE.UA.

"Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось? "– написал президент США.

Именно так глава Белого дома намекнул на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.

Как известно, на днях опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем высказали в Пентагоне. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".

В то же время и.о. министра обороны Патрик Шенахан отметил, что Китай занимается хищением технологий у американских компаний, а тот же Google обнаруживает "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.