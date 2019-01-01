Трамп набросился на Google с шокирующими обвинениями

Американский лидер Дональд Трамп обвинил всемирно известную компанию Google в том, что она помогает военным Китая сотрудничая с ними. Стоит отметить, что до этого в сотрудничестве с Китаем компанию обвинили в Пентагоне.В своем Twitter Трамп написал, что Google помогает Китаю и их военным, однако не США, передает ONLINE.UA.
"Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем все закончилось? "– написал президент США.
Как известно, на днях опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем высказали в Пентагоне. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".
В то же время и.о. министра обороны Патрик Шенахан отметил, что Китай занимается хищением технологий у американских компаний, а тот же Google обнаруживает "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава Пентагона заявил, что США увеличат количество американских истребителей-бомбардировщиков, готовых к боевым операциям. Он отметил, что воздушные силы страны должны быть лучше подготовлены к потенциальной войне с Россией или Китаем.