Мораес впервые надел форму сборной Украины - фотофакт

"Сегодня около 11 часов Жуниор Мораес, которого Андрей Шевченко вызвал для подготовки к стартовым матчам Евро-2020 , прибыл в расположение сборной Украины в отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Жуниор сразу же получил экипировку – свободным был комплект под 18 номером, что, впрочем, не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер, – говорится в сообщении.