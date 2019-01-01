Мораес впервые надел форму сборной Украины - фотофакт

Мораес впервые надел форму сборной Украины - фотофакт

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Жуніор Мораес (фото — flickr.com)

Новый игрок сборной Украины по футболу Жуниор Мораес прибыл в расположение команды и получил комплект формы.Он надел тренировочный костюм с трезубцем на груди. Стоит отметить, что это первое появление Мораеса в официальной форме Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram-аккаунт Федерации футбола Украины.

"Сегодня около 11 часов Жуниор Мораес, которого Андрей Шевченко вызвал для подготовки к стартовым матчам Евро-2020, прибыл в расположение сборной Украины в отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Жуниор сразу же получил экипировку – свободным был комплект под 18 номером, что, впрочем, не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер, – говорится в сообщении.

Мораес впервые надел форму сборной Украины - фотофакт (1)

Стоит отметить, что накануне Мораес получил украинский паспорт — соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. 19 марта известный футболист получил дебютный вызов сборной Украины и прибыл в расположение команды.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский футболист установил новое достижение в чемпионате Англии. Что особенно интересно, для установления рекорда Александру Зинченко оказалось достаточно всего 13 матчей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Жуниор Мораес, футбол, збірна України з футболу, Андрей Шевченко
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