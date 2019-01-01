Мораес впервые надел форму сборной Украины - фотофакт

Новый игрок сборной Украины по футболу Жуниор Мораес прибыл в расположение команды и получил комплект формы.Он надел тренировочный костюм с трезубцем на груди. Стоит отметить, что это первое появление Мораеса в официальной форме Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram-аккаунт Федерации футбола Украины.
"Сегодня около 11 часов Жуниор Мораес, которого Андрей Шевченко вызвал для подготовки к стартовым матчам
Евро-2020, прибыл в расположение сборной Украины в отеле "Хилтон". Игрока встретили администраторы сборной и представители пресс-службы ФФУ. Жуниор сразу же получил экипировку – свободным был комплект под 18 номером, что, впрочем, не означает, что у новичка будет именно такой игровой номер, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что накануне Мораес получил украинский паспорт — соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко. 19 марта известный футболист получил дебютный вызов сборной Украины и прибыл в расположение команды.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский футболист установил новое достижение в чемпионате Англии. Что особенно интересно, для установления рекорда Александру Зинченко оказалось достаточно всего 13 матчей.