Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует одолжить Украина в 2019 году

Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует одолжить Украина в 2019 году

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Фото: wikipedia.org

Глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила, что в текущем году Украине необходимо занять около 4 млрд долларов, ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 миллиардов гривен. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских радио, передает ONLINE.UA.

"Нам в этом году надо занять около 4 млрд долларов (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета", — отметила она.

По словам чиновницы, в этом году Украина уже получила 600 млн долларов под гарантию Всемирного банка.

"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", — рассказала министр.

Она подчеркнула, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.

"Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующих гарантиях. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное — будем мониторить и выходить на частный рынок", — добавила Маркарова.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Евросоюза в очередной раз напомнили, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем в сотрудничестве с Украиной. С данным заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение Конституционного суда относительно отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Всемирный банк, Минфин, позика
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