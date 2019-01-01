Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует одолжить Украина в 2019 году

Глава Минфина Украины Оксана Маркарова заявила, что в текущем году Украине необходимо занять около 4 млрд долларов, ведь на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 миллиардов гривен. Об этом она сообщила в эфире одного из украинских радио, передает ONLINE.UA.
"Нам в этом году надо занять около 4 млрд долларов (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета", — отметила она.
По словам чиновницы, в этом году Украина уже получила 600 млн долларов под гарантию Всемирного банка.
"Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%", — рассказала министр.
Она подчеркнула, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.
"Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующих гарантиях. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное — будем мониторить и выходить на частный рынок", — добавила Маркарова.
Как сообщал ONLINE.UA, власти Евросоюза в очередной раз напомнили, что борьба с коррупцией является краеугольным камнем в сотрудничестве с Украиной. С данным заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать решение Конституционного суда относительно отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.