Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

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Нурсултан Назарбаєв (фото — flickr.com)

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства, публично заявив, что уходит в отставку, передает ONLINE.UA.

"Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. — В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана".

Стоит отметить, что Назарбаев был бессменным президентом Казахстана с 1990 года. В апреле 2015 года он победил на досрочных президентских выборах, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку (1)

Отмечается, что теперь обязанности президента Казахстана будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, а сам Назарбаев теперь возглавит Совет безопасности Казахстана.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявлял о том, что его страна должна двигаться в собственном направлении, при этом он акцентировал на том, каких успехов удалось добиться Казахстану в то время, как страна перестала быть колонией России.

Как сообщал ONLINE.UA, в августе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ошеломил словами о том, что Россия мешает его торговле с Польшей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Казахстан, президент, отставка, Нурсултан Назарбаев
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