Facebook будет покорять пользователей новым приложением

Известная американская компания Facebook решила не пасти задних в индустрии технологий и объявила о запуске собственного приложения для игр, ведь каждый месяц более 700 миллионов пользователей социальной сети смотрят игровые видео, играют в игры или по-другому взаимодействуют с игровым контентом.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на MSPoweruser.

"Администрация соцсети анонсировала новую вкладку Facebook Gaming для основного мобильного клиента, а также отдельное специализированное приложение для пользователей смартфонов. Утверждается, что там геймеры смогут находить интересные для них игры, стримы, тематические группы и так далее", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сначала функция Facebook Gaming будет запущена для тех пользователей, которые проявляли интерес к игровому контенту, а потом расширится на весь мир. При этом пользователи, которые не могут найти вкладку на главной панели навигации, обнаружат ее в меню "Закладки".

К сожалению, пока не известно, когда компания запустит релизную версию повсеместно, однако, скорее всего, затягивать с этим не будут.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская компания Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах. Таким образом администрация соцсети будет бороться с "российскими пропагандистами", которые распространяют фейковые новости.