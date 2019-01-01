Лине Костенко - 89: топ-5 самых ярких цитат известной украинской писательницы

Сегодня, 19 марта, знаменитая украинская писательница Лина Костенко отмечает 89-й день рождения. Цитаты из ее произведений уже стали афоризмами. Мудрость талантливой украинки вдохновляет не только ее коллег, но и соотечественников, которые черпают в ее произведениях вдохновения и любовь к жизни.

ONLINE.UA отобрал особенно актуальные цитаты Лины Костенко, которые пригодятся всем украинцам.

Про Україну

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Про кохання

Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.

Про душу людини

Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.

А я кажу: не кожна, ой не кожна!

Чужа душа – то тихе море сліз.

Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.

Про красу

Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

Про страхи

Я нічого не боюся. Я боюся тільки причетності до ідіотів.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 июня, в День защиты детей украинские звезды, культурные деятели и телеведущие записали трогательное видео. В ролике они прочитали чувственное стихотворение Лины Костенко "Мое первое стихотворение написано в окопе", которым призывали к восстановлению мира на украинской земле.



