Лине Костенко - 89: топ-5 самых ярких цитат известной украинской писательницы

Сегодня, 19 марта, знаменитая украинская писательница Лина Костенко отмечает
ONLINE.UA отобрал особенно актуальные цитаты Лины Костенко, которые пригодятся всем украинцам.
Про Україну
А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
Про кохання
Пристрасть – це натхнення тіла, а кохання – це натхнення душі. Любов як функції геніталій залишмо приматам. Мені потрібен космос її очей.
Про душу людини
Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа – то тихе море сліз.
Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.
Про красу
Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Про страхи
Я нічого не боюся. Я боюся тільки причетності до ідіотів.
Как сообщал ONLINE.UA, 1 июня, в День защиты детей украинские звезды, культурные деятели и телеведущие записали трогательное видео. В ролике они прочитали чувственное стихотворение Лины Костенко "Мое первое стихотворение написано в окопе", которым призывали к восстановлению мира на украинской земле.