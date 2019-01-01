Готовимся к лету: диетолог рассказала, как быстро перейти на здоровое питание

Готовимся к лету: диетолог рассказала, как быстро перейти на здоровое питание

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Фото: flickr.com

Диетолог Светлана Фус перечислила самые эффективные советы, которые без вреда для организма помогут перейти на правильное питание, нормализовать вес и достичь желаемого результата похудения, передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение эксперта.

"Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым, а продукты, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании – диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых", — написала она.

Эффективные советы от диетолога:

1. Пересмотрите свое питание. Уберите всю вредную еду из рациона, а полезные продукты делите на 3-4 приема в течение дня.

2. "Погружайтесь" в спорт шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 4-й этаж.

3. Внедряйте обновления в свою новую жизнь постепенно, дозированно, а не сразу. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас.

4. Ставьте реальные цели. Например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 килограмма и сохранять полученный вес. 

5. Сделайте здоровое питание собственным образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезону.

Готовимся к лету: диетолог рассказала, как быстро перейти на здоровое питание (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский диетолог Сатчин Панда и основатель Nutrition Real NYC Ами Шапиро нашли один из самых эффективных способов избавиться от лишних килограммов.

Источник: ONLINE.UA Теги: похудение, вес, правильное питание, диеты
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