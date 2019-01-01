Путин попытается организовать новую войну: в МИД озвучили тревожный прогноз

Путин попытается организовать новую войну: в МИД озвучили тревожный прогноз

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин попытается организовать новую газовую войну после окончания действия нынешних договоренностей о транзите газа через территорию Украины. С таким неутешительным прогнозом выступил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопрос о будущем транзита газа через украинскую территорию.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что Россия попытается организовать новую газовую войну. Такая вероятность очень велика. Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах. Сейчас не только мы, но и Европа хорошо понимаем вероятность российских провокаций", — заявил Климкин.

По словам главы МИД, Украина и ЕС настаивают, что будущие контракты необходимо заключать на основе европейских правил, а Россия намекает на возможность тайных договоренностей.

"Это означает, в частности, что газ необходимо продавать на восточной границе. Тарифы же должны быть рассчитаны на основе методологии, которая заложена в европейских правилах, тогда мы избегаем любых возможных "договорняков". Сейчас же Россия откровенно намекает на возможность договориться, то есть они не исключают возможность сделки, но только на их условиях", — рассказал министр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин сделал громкое заявление по транзиту российского газа через Украину, уверив, что Россия сохранит его, несмотря на строительство "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA Теги: газ, Украина, Владимир Путин, РФ, газовая война
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