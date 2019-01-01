"Мы долго ждали": команда российского боксера прокомментировала бой с Усиком

Олександр Усик (фото — instagram.com)

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что будущее игрока зависит от решения WBA относительно поединка с Александром Усиком, ведь именно украинский боец владеет поясом по этой версии.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на World of Boxing Promotions.