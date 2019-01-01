"Мы долго ждали": команда российского боксера прокомментировала бой с Усиком

"Мы долго ждали": команда российского боксера прокомментировала бой с Усиком

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что будущее игрока зависит от решения WBA относительно поединка с Александром Усиком, ведь именно украинский боец владеет поясом по этой версии.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на World of Boxing Promotions.

Представители российского боксера признались, что долго ждали решения Александра.

"Мы долго ждали, пока команда Усика примет решение. Как понимаем, команда Александра приняла решение провести бой в тяжелом весе. Сейчас ждем заключения от WBA по поводу титула, ждем от них решения по ситуации. Есть планы, что бой Дениса состоится, но немного позже и, скорее всего, с другим соперником", — говорит Корнилов.

Стоит отметить, что свой последний бой Усик провел 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Белью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока решил подняться до супертяжелого веса. Однако Усик до сих пор не узнал имя своего следующего соперника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также еще американский телеканал ESPN. Эксперты отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.

Источник: ONLINE.UA Теги: бокс, бой, Денис Лебедев, Олекесандр Усик
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