Симфония Романса: ТОП-5 фактов о творчестве Анатолия Кочерги

26 марта 2019 года в МЦКИ Октябрьском Дворце состоится концерт оперного певца мирового уровня, Народного артиста Украины — Анатолия Кочерги. Будучи солистом Киевского оперного театра, стал самым молодым в истории Народным артистом СССР. Накануне концерта мы решили сделать подборку интересных фактов о творчестве артиста.

1. «Известный бас славянского происхождения» стажировался в итальянском театре «Ла Скала» два сезона. Наставником по вокалу была знаменитая солистка, сопрано Маргарита Карозио.

2. Международная карьера Анатолия Кочерги стартовала в конце 80-х в Венской государственной опере. В разные годы работал по контрактам в итальянском театре «Ла Скала», лондонском «Ковент-Гарден», аргентинском театре «Колон» и в американской «Метрополитен-опера».

3. Анатолий Кочерга получил две американские премии Гремми за исполнение партий «Бориса Годунова» и «Песен и танцев смерти» Модеста Мусоргского. Стоит отметить, что артист спел Бориса Годунова более четырехсот раз. В разных постановках, в разное время — в Мадриде, Берлине, Валенсии, Венеции, в Париже и в Буэнос-Айресе.

4. Кстати, на сцене МЦКИ артист порадует фанатов «Куплетами Мефистофеля» Шарля Гуно и другими ариями из опер. Прозвучат романсы и песни как украинских, так и зарубежных композиторов. Обладатель редчайшего голоса «баса» всегда стремился знать максимум о своем персонаже, чтобы правдиво передать, то о чем говорит его устами исполнитель. Никогда не слушал чужие записи, считал, что должно быть свое отношение к тому, что делаешь.

5. Зрители Украины будут иметь возможность увидеть и услышать артиста 26 марта 2019 года на концерте «Симфония Романса» в МЦКИ Октябрьском Дворце в сопровождении Народного оркестра народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры Украины Виктории Васильевой.