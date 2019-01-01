Трамп впервые откровенно рассказал о своей фобии

Трамп впервые откровенно рассказал о своей фобии

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп в одном из интервью заявил, что опасается беспилотных автомобилей. Одиозный политик впервые откровенно признался, что не доверяет компьютерам возить людей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Ars Technica.

Отмечается, что во время общения с американским президентом журналист спросил о том, не хочет ли Тмарп владеть Tesla с технологией автопилота. Президент заявил, что никогда бы не сел в такое авто.

"Да, это круто, но я бы никогда не сел в машину с автоматическим управлением... Я не доверяю какому-то компьютеру возить меня!", — заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома назвал концепцию беспилотных автомобилей "сумасшедшей", добавив, что хотел, чтобы водитель контролировал любое транспортное средство, на котором он ехал.

К слову, недавно в Лас-Вегасе во время выставки CES 2019 Автомобиль Tesla, который ехал в беспилотном режиме, сбил российского робота Promobot. Ролик, на котором изображен момент инцидента, был опубликован на YouTube. Отмечается, что робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где попал под колеса Tesla.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее робот София в эфире одного из украинских телеканалов ответила на вопрос, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу. София призналась, что с главой Кремля пока не знакома.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, фобии, страхи, безпилотные авто
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