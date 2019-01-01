Трамп впервые откровенно рассказал о своей фобии

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп в одном из интервью заявил, что опасается беспилотных автомобилей. Одиозный политик впервые откровенно признался, что не доверяет компьютерам возить людей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Ars Technica.

Отмечается, что во время общения с американским президентом журналист спросил о том, не хочет ли Тмарп владеть Tesla с технологией автопилота. Президент заявил, что никогда бы не сел в такое авто.

"Да, это круто, но я бы никогда не сел в машину с автоматическим управлением... Я не доверяю какому-то компьютеру возить меня!", — заявил Трамп.