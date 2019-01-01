Распалась известная украинская группа

Популярная украинская женская инди-поп группа Panivalkova, которая была создана 6 лет назад, решила прекратить свою творческую деятельность. Участницы коллектива объявили об этом на официальных страницах, объяснив, что хотят начать сольную карьеру, передает ONLINE.UA.

По словам певиц, еще в 2018 году они договорились, что группа Panivalkova прекращает существование. Каждая из вокалисток – Ирина Кульшенко, Даша Пугачева, Ирина Лузина – планирует остаться в шоу-бизнесе, представив сольные проекты.

"Мы встретились после долгих каникул и должны озвучить важное решение, о котором мы договорились между собой еще в 2018 году. С 1 января 2019 проект закрывается, и каждая из нас начинает (или продолжает делать) свой творческий проект. Мы создали Panivalkova (или она нас) для того, чтобы эта музыка несла в мир любовь и искренность. Мы преданно работали на эту идею все 6 лет. Решение о закрытии проекта было принято искренне и с уважением друг к другу", — объяснили они.

Кроме того, артистки поблагодарили своих сторонников за немалую поддержку, которая ощущалась на протяжении всей их карьеры. Перед окончательным закрытием вокального проекта группа Panivalkova планирует выпустить последнюю песню.

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