"Закончилась одежда?": в сети безжалостно критикуют образ Мелании Трамп

Жена американского лидера Мелания Трамп приняла участие в официальной встрече в Белом доме, для которой выбрала стильный розовый костюм, который уже надевала в марте 2018 года. Фанаты первой леди это заметили и сразу же начали критиковать забывчивость женщины, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что на обсуждении молодежных программ в федеральных департаментах и агентствах Мелания Трамп выступила одним из спикеров. Первая леди презентовала свой благотворительный проект BeBest, который активно внедряет в странах Африки и США.

"Сегодня была замечательная возможность услышать от всех агентств о программах, которые в наибольшей степени соответствуют нашей политике. Я с нетерпением жду совместной работы с межведомственной рабочей группой по вопросам молодежных программ, чтобы помочь детям получить поддержку и все необходимое для учебы", – рассказала Мелания Трамп после официального события.

На знаковую встречу прелестная Мелания пришла в розово-персиковом штанному костюме от Emilio Pucci, который дополнила светлой кофтой.

"Закончилась одежда? Почему постоянно повторяются образы?; это свидетельствует о том, что она очень экономная; хороший костюм, но я его уже видела; Мелания такая забывчивая; выглядит нежно и роскошно: одно и то же", — пишут фанаты первой леди в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп удивила странной эмоцией во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.