Ситуация на Донбассе обостряется - враг потерял живую силу и технику

Ситуация на Донбассе обостряется - враг потерял живую силу и технику

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Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Оккупанты продолжают устраивать на Донбассе наглые провокации. За прошедшие сутки в зоне проведения ООС противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 51 мину калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций.Дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи села Новоалександровка.Еще дважды из минометов 120-го и 82-го калибров враг бил в районе населенного пункта Крымское.Минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы террористы применили в районе населенного пункта Новолуганское", — сказано в сообщении.

Из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи поселка городского типа Новотошковское.

К счастью, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Как отмечается, на все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив еще троих оккупантов.

Также ответным огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожено одну единицу военной автомобильной техники противника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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