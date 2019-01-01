Ситуация на Донбассе обостряется - враг потерял живую силу и технику

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Оккупанты продолжают устраивать на Донбассе наглые провокации. За прошедшие сутки в зоне проведения ООС противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 51 мину калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций.Дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи села Новоалександровка.Еще дважды из минометов 120-го и 82-го калибров враг бил в районе населенного пункта Крымское.Минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы террористы применили в районе населенного пункта Новолуганское", — сказано в сообщении.

Из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи поселка городского типа Новотошковское.

К счастью, потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Как отмечается, на все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив еще троих оккупантов.

Также ответным огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожено одну единицу военной автомобильной техники противника.