Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана

Касим-Жомарт Токаєв (фото — з відкритих джерел)

Спикер верхней палаты парламента Казахстана-Сената Касым-Жомарт Токаев принял присягу исполняющего обязанности президента страны.Это произошло утром 20 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ.

Стоит отметить, что Токаев будет находиться на этом посту остаток президентского срока Нурсултана Назарбаева, который объявил об отставке накануне. Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.

Что интересно, Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь Назарбаева.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева", – заявил он.

Кроме того, Токаев предложил переименовать центральные улицы всех областных казахских городов в честь первого президента.

Новый лидер Казахстана наградил Назарбаева орденом "Золотая звезда" и присвоил ему звание "Народный герой".

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства, публично заявив, что уходит в отставку.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран считает, что после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок.