Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана

Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана

  |  Политика   |   Читати українською
Касим-Жомарт Токаєв (фото — з відкритих джерел)

Спикер верхней палаты парламента Казахстана-Сената Касым-Жомарт Токаев принял присягу исполняющего обязанности президента страны.Это произошло утром 20 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ.

Стоит отметить, что Токаев будет находиться на этом посту остаток президентского срока Нурсултана Назарбаева, который объявил об отставке накануне. Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.

Что интересно, Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь Назарбаева.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева", – заявил он.

Кроме того, Токаев предложил переименовать центральные улицы всех областных казахских городов в честь первого президента.

Новый лидер Казахстана наградил Назарбаева орденом "Золотая звезда" и присвоил ему звание "Народный герой".

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства, публично заявив, что уходит в отставку.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран считает, что после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок.

Источник: ONLINE.UA Теги: Касим-Жомарт Токаєв, Казахстан, президент, президенство
Новости других СМИ
Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует одолжить Украина в 2019 году
Впечатляющая цифра: сколько еще денег планирует...
Эксперт объяснил, как повлияет на Украину отставка президента Казахстана Назарбаева
Эксперт объяснил, как повлияет на Украину отста...
Путин попытается организовать новую войну: в МИД озвучили тревожный прогноз
Путин попытается организовать новую войну: в МИ...
"Они в коме из-за действий Кремля": официальный Киев жестко раскритиковал РФ
"Они в коме из-за действий Кремля": о...
Почему РФ стала международным изгоем - СМИ назвали главную причину
Почему РФ стала международным изгоем - СМИ назв...
В Кремле признались, какой кандидат в президенты Украины устроит Путина
В Кремле признались, какой кандидат в президент...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи