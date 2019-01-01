Истребители НАТО срочно подняли на перехват российских Ту-142

Истребители НАТО срочно подняли на перехват российских Ту-142

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Фото: wikipedia.org

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолета Ту-142, которые заметили на восточной границе воздушного сектора страны.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Morgunbladid.

Отмечается, что итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса, в которых нет своих военно-воздушных сил.

"Они были отправлены в Исландию для идентификации целей и подтверждение местоположения воздушных объектов. Позже выяснилось, что метки на экране военного радара — это два противолодочные самолеты ТУ-142 ВКС РФ. Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали строго по инструкции НАТО о распознавании воздушных объектов", — сказано в сообщении.

К слову, недавно недалеко от побережья Аляски истребители ВВС США F-22 осуществили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 . Они перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не оставили опознавательную зону ПВО. Стоит отметить, что самолеты РФ не нарушили границы США и Канады. А в августе истребители Великобритании, дислоцированные в Румынии, перехватили над Черным морем шесть российских бомбардировщиков.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в рамках участия в миссии воздушной полиции НАТО истребители Германии перехватили два российских бомбардировщика над Балтийским морем.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, РФ, истребители, перехват
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