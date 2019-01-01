"Это сложная работа": глава Алтая просит Путина об отставке

"Это сложная работа": глава Алтая просит Путина об отставке

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Руководитель Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook политика.

"В связи с завершением срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мной подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – написал Бердников.

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что отставка была добровольной. Бердников поблагодарил президента РФ "за возможность управлять такой длительный период таким замечательным и красивым регионом".

"Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения нужны новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики", – добавил Бердников.

"Это сложная работа": глава Алтая просит Путина об отставке (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине заочно приговорили к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя Президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.

Источник: ONLINE.UA Теги: Алтай, Владимир Путин, отставка, Олександр Бердников
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