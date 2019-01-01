Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украины за "23 года аннексии Крыма"

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб, якобы нанесенный Украиной оккупированном Россией Крыму. С данным заявлением чиновник выступил на заседании Госдумы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Володин также отметил, что рабочая группа создана во главе с первым вице-спикером Думы Иваном Мельниковым.

"Что касается анализа ущерба и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, при участии представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", — сказал Володин.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но не намерен признавать это публично. Об этом в эфире украинского телеканала заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Как сообщал ONLINE.UА, российская власть рассчитывает на повторный "референдум" о статусе оккупированного Крыма, который, по мнению РФ, поможет окончательно "узаконить" аннексию украинского полуострова.