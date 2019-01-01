В Украине снизили цену на газ

В Украине снизили цену на газ

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

В Украине снизили цену на газ для населения на 2% от регулируемой стоимости, а значит 1 кубометр газа будет стоить 8 гривен 38 копеек (на 17 копеек меньше). Указано, что именно по таким ценам "Нафтогаз" будет продавать газ украинцами в апреле 2019 года, передает ONLINE.UA.

В НАК это объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

"Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине сейчас ниже регулируемую государством в 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров. Благодаря этому "Нафтогаз" решил продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что "Нафтогаз" продает обычным украинцам газ по более низким ценам, чем в промышленности. Стоимость газа для населения устанавливает правительство (обязывая "Нафтогаз" продавать газ потребителям по 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров). А промышленность покупает газ по рыночной цене, которая обычно выше.

Как сообщал ONLINE.UA, НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, что бытовые потребители будут прямыми клиентами компании. Глава компании Андрей Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, газ, Нафтогаз, цены
Новости других СМИ
На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя
На Донбассе юный воин ценой собственной жизни о...
Новый президент Казахстана шокировал всех неожиданным предложением
Новый президент Казахстана шокировал всех неожи...
Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украины за "23 года аннексии Крыма"
Сошли с ума: Россия взялась считать долг Украин...
"Это сложная работа": глава Алтая просит Путина об отставке
"Это сложная работа": глава Алтая про...
Истребители НАТО срочно подняли на перехват российских Ту-142
Истребители НАТО срочно подняли на перехват рос...
Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана
Наконец-то названо имя нового лидера Казахстана
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги