Фото: pixabay.com

В Украине снизили цену на газ для населения на 2% от регулируемой стоимости, а значит 1 кубометр газа будет стоить 8 гривен 38 копеек (на 17 копеек меньше). Указано, что именно по таким ценам "Нафтогаз" будет продавать газ украинцами в апреле 2019 года, передает ONLINE.UA.

В НАК это объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей. "Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине сейчас ниже регулируемую государством в 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров. Благодаря этому "Нафтогаз" решил продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения", — сказано в сообщении. Стоит отметить, что "Нафтогаз" продает обычным украинцам газ по более низким ценам, чем в промышленности. Стоимость газа для населения устанавливает правительство (обязывая "Нафтогаз" продавать газ потребителям по 8 тысяч 550 гривен за тысячу кубометров). А промышленность покупает газ по рыночной цене, которая обычно выше.

Как сообщал ONLINE.UA, НАК "Нафтогаз Украины" согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только при условии, что бытовые потребители будут прямыми клиентами компании. Глава компании Андрей Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не хотят их устанавливать.



