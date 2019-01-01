На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя

На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя

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Фото: 24tv.ua

18 марта на Донбассе погиб 20-летний военный из 54-й отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин, который не испугался и ценой собственной жизни остановил провокацию пророссийских боевиков и заставил их отступить, передает ONLINE.UA.

Юный украинский герой погиб от пули снайпера возле хутора Свободный, что в Попаснянском районе на Луганщине.

На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя (1)

"Евгений находился на наблюдательном посту, когда российские оккупационные войска утром 18 марта открыли огонь и пытались войти в фланг взводного опорного пункта украинских военных на Луганщине. Боец открыл огонь в ответ, а меткими выстрелами заставил противника остановиться и отступить. Однако, во время операции парня застрелил вражеский снайпер", — сказано в сообщении.

Парень был уроженцем села Деркачовка Сумской области. В мае защитнику Украины должен исполниться 21 год. Военного собираются наградить посмертно за проявленное мужество.

На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе в ходе боевых действий на оккупированной Луганщине погиб офицер разведки, майор Вооруженных сил Украины Виталий Кузнецов родом из Ивано-Франковска. Отмечается, что он был главой разведки 8-о отдельного горно-штурмового батальона.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Донбасс, ВСУ, обстрелы
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