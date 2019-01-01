На Донбассе юный воин ценой собственной жизни остановил атаку врага - фото героя

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18 марта на Донбассе погиб 20-летний военный из 54-й отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин, который не испугался и ценой собственной жизни остановил провокацию пророссийских боевиков и заставил их отступить, передает ONLINE.UA.

Юный украинский герой погиб от пули снайпера возле хутора Свободный, что в Попаснянском районе на Луганщине. "Евгений находился на наблюдательном посту, когда российские оккупационные войска утром 18 марта открыли огонь и пытались войти в фланг взводного опорного пункта украинских военных на Луганщине. Боец открыл огонь в ответ, а меткими выстрелами заставил противника остановиться и отступить. Однако, во время операции парня застрелил вражеский снайпер", — сказано в сообщении.

Парень был уроженцем села Деркачовка Сумской области. В мае защитнику Украины должен исполниться 21 год. Военного собираются наградить посмертно за проявленное мужество.