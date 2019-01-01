Это произошло: столицу Казахстана переименовали после отставки президента

Это произошло: столицу Казахстана переименовали после отставки президента

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Фото — flickr.com

 Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан в честь бывшего президента Назарбаева, передает ONLINE.UA со ссылкой на местные СМИ.

Как известно, ранее с соответствующей инициативой к парламенту обратился новый президент Касым-Жомарт Токаев.

"Принято историческое решение", — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования.

Теперь поправки должен подписать президент.

Отметим, что 20 марта утром Токаев принял присягу президента и пообещал придерживаться устоявшегося курса страны. Он также считает необходимым соорудить монумент в честь Назарбаева и назвать его именем центральные улицы областных городов.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться "Нурсултан". Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости", – сказал Токаев во время своей инаугурации.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран считает, что после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок.

Источник: ONLINE.UA Теги: Астан, Нурсултан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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