Названы самая счастливая и самая несчастная страны Европы

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Украина возглавила рейтинг самых несчастных стран Европы по версии ООН. Самой счастливой страной стала Финляндия, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutshe Welle.

Согласно ежегодному докладу Организации Объединенных Наций (ООН), World Happiness Report 2019 в десятку самых счастливых стран мира также вошли:

Дания

Норвегия

Исландия

Нидерланды

Швейцария

Швеция

Новая Зеландия

Канада

Австрия

Стоит отметить, что в отчете рассматривали, как влияет на ощущение счастья такие факторы как:

Просоциальное поведение

Информационные технологии

Политика правительства

Авторы отчета отмечают, что в США страдают от массовой зависимости от технологий, а на ощущение счастья большое влияние оказывает великодушие к другим.

Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым. Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.