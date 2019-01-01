"Будет катастрофа": эксперт озвучил жуткий прогноз по Крымскому мосту

Автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер-мостостроитель Георгий Росновский отметил, что геологические условия в Керченском проливе, над которым построили Крымский мост и вправду очень плохие. По его прогнозу, большие нагрузки и внешние факторы могут привести к повреждению железнодорожных путей и вызвать катастрофу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"Прочные грунты там очень глубоко, а сваи нужно забивать еще глубже, чтобы они могли выстоять. Плюс там очень много грязевых вулканов, что очень плохо влияет на опоры. И сама схема моста очень неудачная, он очень низок, а между опорами – маленькие пролеты, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно бить и раскачивать опоры", – заметил инженер.

По словам эксперта, любой наклон поперечины моста может спровоцировать сход поезда с рельсов. Но не только внешние факторы влияют на устойчивость опор, но и нагрузки, которое усилится после запуска грузовых и пассажирских поездов.

"Максимальные нагрузки лимитированные строительными нормами при проектировании железнодорожных мостов. Но и эти нормы сейчас часто неграмотно составляются. Движение – это вибрация, не только движение воды или льда, просадки опор и геология, но и внешняя вибрация от нагрузки, все это влияет на безопасность", – пояснил Росновский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российская власть решила установить сканеры на подходе к Крымскому мосту для обеспечения транспортной безопасности.