Разминирование на Донбассе на грани срыва из-за Верховной Рады: что случилось

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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф призвала Верховную Раду безотлагательно принять поправки в новый закон о разминировании, позволив прямое донорское финансирование организаций, которые выполняют противоминную деятельность, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Британская дипломатка подчеркнула, что все международные усилия по гуманитарному разминированию в Украине "под угрозой срыва, если Верховная Рада оперативно не примет небольшие поправки в новый закон о разминировании".

"В конце прошлого года международное сообщество приветствовало принятие этого закона, но также выразило обеспокоенность по поводу того, что закон исключает возможность прямого донорского финансирования наших исполнителей. В частности, это означает, что теперь наши деньги должны идти напрямую в госбюджет, и мы потеряем контроль и надзор над тем, как расходуются средства британских налогоплательщиков. Мы всегда четко заявляли, что это для нас "красная линия", ведь как доноры мы просто не можем перечислять деньги напрямую в госбюджет в любой стране, где мы работаем", — пояснила Гоф.

В последние месяцы послы главных стран-доноров обращались к народным депутатам с просьбой принять смену, которая "поможет спасти жизни украинцев", отметила она.