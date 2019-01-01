Изменял и бил: TAYANNA шокировала признанием о бывшем муже

Изменял и бил: TAYANNA шокировала признанием о бывшем муже

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TAYANNA (фото — facebook.com)

Известная украинская певица TAYANNA откровенно призналась, что в прошлом пережила и измены любимого, и побои. В общении с телеведущей Машей Ефросининой артистка ответила на вопросы о личной жизни. Певица отметила, что сейчас четко знает, что не хочет больше переживать измену, потому что это та боль, с которой очень трудно справиться, передает ONLINE.UA.

"Я точно знаю, что я не хочу быть любовницей и точно не хочу переживать измену... Это я уже пережила, и знаю, как это. Мне предавали, и не один раз. Мой муж. Даже на сегодня не могу этого простить, хотя вместе мы с ним уже давно не живем", – рассказала TAYANNA.

Также артистка призналась, что не только измены мужа привели к их разводу. TAYANNA в первом браке становилась жертвой побоев. При этом артистка добавила, что мужчина был не уверен в себе, поэтому таким образом пытался самоутвердиться.

"Он на меня поднимал руку. Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины... При чем, я до сих пор не знаю, каким образом это все с себя "очищать". Потому что я занималась различными духовными практиками, медитациями, но понимаю, что до сих пор не освободилась от этой боли, от этой обиды. Она еще во мне живет. И поэтому у меня есть проблемы в знакомстве с мужчинами, потому что внутри есть обида на них", – рассказала артистка.

Как сообщал ONLINE.UA, прошлым летом популярная украинская певица TAYANNA презентовала свой новый хит под названием "Фантастическая женщина".

Источник: ONLINE.UA Теги: TAYANNA, музыка, измена, нисилие
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