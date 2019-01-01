"Я не готова": Тереза Мэй обратилась к Евросоюзу с новой просьбой

Тереза Мей (фото — flickr.com)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке даты выхода страны из блока до 30 июня. С данным заявлением политик выступила в парламенте, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.

По ее мнению, было бы неправильным для Британии участвовать в выборах в Европарламент, поэтому в письме президенту Европейского совета Дональду Туску она попросила об отсрочке до 30 июня.

"Как премьер-министр я не готова к отсрочке Brexit дольше чем до 30 июня", – заявила Мэй.

Кроме того, она добавила, что планирует продвигать третье голосование по соглашению о Brexit. В письме Мэй утверждается, что парламент точно не успеет утвердить соглашение до 29 марта, на которое запланирован выход из ЕС.

"Именно поэтому я пишу, чтобы проинформировать Европейский совет о том, что Соединенное Королевство просит о расширении срока действия статьи 50 договора о ЕС, в том числе статьи 106 а договора о Евроатоме, до 30 июня 2019 года", — говорится в письме.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.