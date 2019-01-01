СМИ узнали шокирующие подробности смерти скандального советника Путина

Михайло Лєсін та Володимир Путін (фото — з відкритих джерел)

Журналисты известного издания The Sunday Times, проанализировав медицинский отчет из 149-ти страниц, который получила радиокомпания "Радио Свободная Европа" (RFE), пришли к выводу, что скандально известный политик Михаил Лесин – экс-министр России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций – погиб похоже не после банального алкогольного отравления и падения, как считали ранее.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СМИ.

"По новым данным, состоятельный бывший советник российского президента Путина, тело которого нашли в номере вашингтонского отеля, получил травму шеи, которая обычно случается тогда, когда человека душат или вешают", – сказано в сообщении.

Михаил Лесин

Кроме того, в документе отмечается, что 57-летний Михаил Лесин получил перелом подъязычной кости "в момент своей смерти или "примерно в то же время", когда он умер в ноябре 2015 года. В 2016 году полиция и прокуратура США в Вашингтоне пришли к выводу, что смерть Лесина была случайной и возникла вследствие травм, связанных с ударами тупыми предметами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, "которые были вызваны падением ". Сопутствующей причиной была названа острая интоксикация этанолом.

"Доклад, вероятно, подложит дров в костер скепсиса относительно версии, согласно которой Лесин умер в результате падения в состоянии опьянения. Документы, переданные RFE бюро судебно-медицинской экспертизы Вашингтона, ставят под сомнение этот вывод", – пишет The Sunday Times.

Также удалось выяснить, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти, Лесин время от времени посещал США, вероятно, после ссор с представителями кремлевской элиты. Лесин не был диссидентом, но после того, как было найдено его тело, появились предположения, что он мог взбесить Москву своим сотрудничеством со службами разведки США.

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