"Долг" за Крым: в Украине наконец-то ответили на циничное требование Кремля

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава украинского МИД Павел Климкин обратился к властям РФ, напомнив, что Украина может попросить компенсацию "за несколько веков российской оккупации", передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook политика.

Именно так украинский дипломат прокомментировал заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, что Украина якобы должна России за плохое содержание Крыма.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра — взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают ущерб, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...", — написал украинский министр.

Отметим, что 20 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб, якобы нанесенный Украиной оккупированном Россией Крыму. Еще до этого российский чиновник заявлял, что власть Украины должна возместить Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет претерпел полуостров от "разрушительной политики". Также, по его словам, должен будет заплатить и Европейский Союз, который поддерживает Украину.