Доигрались: Украина ударил по РФ новыми мощными санкциями

Украинский глава Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на указ президента.
"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.
В СНБО уточнили, что их решение распространяется на 294 юридические и 848 физические лица.
Санкционные списки включают тех, кто:
— строил керченский мост;
— причастен к нападению и захвату украинских военных катеров;
— организовывал и содействовал проведению псевдовыборов на оккупированных территориях;
— нарушал украинское законодательство относительно посещения Крыма;
— распространяет издательскую продукцию антиукраинского содержания;
— незаконно получил и использует музейное собрание, которое принадлежит Украине.
Также санкции применены к руководителям Совета федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ. Кроме того, введены ограничительные меры к отдельным физическим и юридическим лицам, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.
Стоит отметить, что на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции против 4 банков с капиталом государства-агрессора.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС ввел новые жесткие санкции против России за производство и применение химического оружия.