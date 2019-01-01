Доигрались: Украина ударил по РФ новыми мощными санкциями

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Украинский глава Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на указ президента.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в документе.

В СНБО уточнили, что их решение распространяется на 294 юридические и 848 физические лица.

Санкционные списки включают тех, кто:

— строил керченский мост;

— причастен к нападению и захвату украинских военных катеров;

— организовывал и содействовал проведению псевдовыборов на оккупированных территориях;

— нарушал украинское законодательство относительно посещения Крыма;

— распространяет издательскую продукцию антиукраинского содержания;

— незаконно получил и использует музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Также санкции применены к руководителям Совета федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ. Кроме того, введены ограничительные меры к отдельным физическим и юридическим лицам, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Стоит отметить, что на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции против 4 банков с капиталом государства-агрессора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЕС ввел новые жесткие санкции против России за производство и применение химического оружия.